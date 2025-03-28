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28.03.2025 (14:13)

Экипажи БМП-2 военной базы ЮВО в Армении поразили легкобронированную технику условного противника

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие вели огонь из вооружения БМП-2 – 30-мм автоматических пушек и 7,62-мм пулеметов ПКТ. Экипажи боевых машин пехоты поразили мишени, имитирующие легкобронированную технику, огневые позиции гранатометчиков и пехоты условного противника.

Стрельба велась как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях до 1000 метров. В ходе стрельб экипажи БМП-2 совершенствовали свои навыки по поражению целей с коротких остановок.

Занятия прошли под руководством опытных инструкторов, имеющий боевой опыт специальной военной операции.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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