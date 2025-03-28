28.03.2025 (22:00)

Специалисты регионального центра психологической работы ЮВО рассказали о профессии военного психолога

Специалистами-психологами регионального центра психологической работы Южного военного округа (ЮВО) в начале года проведены различные информационные мероприятия среди обучающихся 10-11 классов образовательных организаций и военнослужащих.

Учащимся старших классов и военнослужащим специалисты рассказали о профессии военного психолога, основных задачах психологической службы Вооруженных Сил, условиях поступления и обучения на факультете психологии.

Встречи, презентации и лекции проводились с целью военно-профессиональной ориентации в ходе предварительного отбора кандидатов на поступление в Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны России по специальности «Психология служебной деятельности».

Во взаимодействии с Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области мероприятия проводились в казачьих общеобразовательных организациях.

Индивидуальные беседы проводились с обучающими Северо-Кавказского суворовского военного училища. По результатам психологического мониторинга 2024 года, будущие офицеры проявили наибольший интерес к профессии психолога.

Агитационная группа регионального центра психологической работы ЮВО в марте 2025 г. приняла участие в военно-патриотической акции в Ростовской области, что позволило рассказать учащимся школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области о возможности обучения на факультете психологии Военного университета.

С кандидатами, изъявившими желание на поступление в Военный университет, психологи регионального центра проводят дальнейшее сопровождение вплоть до окончания набора на обучение в целях поддержки и помощи в их пути к получению высшего военного образования и становления в профессии.

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