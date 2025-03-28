28.03.2025 (21:00)

Военнослужащие штурмовых подразделений ЮВО поразили бронетехнику условного противника из РПГ-7В на полигоне в Ставропольском крае

Военнослужащие штурмовых подразделений, заключившие первый контракт с Минобороны России, приступили к освоению ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Занятия по огневой подготовке проходят в учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае.

В рамках практических тренировок гранатометные расчеты поражают мишени, имитирующие бронированную технику и пехоту условного противника. Огонь ведется на различных дальностях как по появляющимся, так и по движущимся целям.

Особый упор делается на скрытное перемещение штурмовиков к огневой позиции, грамотное взаимодействие личного состава между собой, а также правильную классификацию и поражение целей на максимальной дальности.

Перед проведением боевых стрельб инструкторы учебного центра объясняют военнослужащим устройство гранатомета, его тактико-технические характеристики и технику безопасности обращения с оружием.

Занятия по подготовке расчетов РПГ-7В проходят ежедневно в любое время суток. Программа обучения личного состава выстроена с учетом опыта, накопленного в ходе современных боевых действий, в том числе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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