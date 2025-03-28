28.03.2025 (20:00)

Военнослужащие штурмовых подразделений осваивают навыки армейской тактической стрельбы в учебном центре ЮВО на Ставрополье

В рамках курса интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащие штурмовых подразделений, заключившие первый контракт с Минобороны России, приступили к освоению навыков армейской тактической стрельбы. Занятия проходят на полигоне учебного центра Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае.

Главная задача таких тренировок – обучить личный состав безопасному и эффективному обращению с различными видами огнестрельного оружия. Военнослужащие под руководством опытных инструкторов выполняют упражнения по поражению движущихся и статичных мишеней, постоянно меняя позицию и положение для стрельбы.

Особое внимание уделяется действиям военнослужащих в малых группах, которые обеспечивают прикрытие друг друга, а также при смене огневой позиции. Инструкторы, имеющие опыт боевых действий специальной военной операции, постоянно применяют нестандартные тактические схемы.

Кроме того, военнослужащих обучают определить наиболее важные цели, которые необходимо поразить. Для создания условий, приближенных к боевым, используются средства имитации, такие как дымовые шашки и взрывпакеты.

Курс интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащих штурмовых подразделений включает в себя занятия по огневой, тактической, медицинской, инженерной подготовке, а также обучение противодействию беспилотным летательным аппаратам. Занятия проходят ежедневно в любое время суток.

По завершении курса штурмовики направляются в воинские части, где проходят боевое слаживание в составе подразделений и приступают к выполнению задач по предназначению.

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