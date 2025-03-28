28.03.2025 (19:00)

В Бурятии стартовал чемпионат по армейской тактической стрельбе

В Республике Бурятия стартовал чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью, посвященный памяти старшего лейтенанта Соктоева Чингиса Вячеславовича.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие из общевойсковой армии, представители силовых структур и патриотических организаций. На торжественной церемонии открытия чемпионата под гимны России и Республики Бурятия были подняты российский и республиканский флаги.

В программе соревнований включены несколько специально разработанных упражнений. На соревновательных площадках отрабатываются разные сценарии стрелковых и штурмовых действий с применением штатного стрелкового оружия. Военнослужащие борются за личное и командное первенство, работая в боевых двойках, тройках. Участники выступают в двух классах: «открытый» и «стандарт».

В рамках открытого класса военнослужащим разрешатся вносить любые модификации оружия.

В командных соревнованиях учитываются не только точность стрельбы, но и скоростная стрельба, работа в малых группах с использованием FPV-дронов. Также в соревнованиях созданы локации для штурма опорных пунктов, работы в окопах и борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) из гладкоствольных ружей и тактическая медицина.

Организаторами соревнований выступают военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа. Соревнования продлятся до 29 марта.

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