28.03.2025 (17:00)

В Ленинградской области медики общевойскового объединения ЛенВО в полевых условиях выполнили реанимацию раненого

В Ленинградской области на полигоне военнослужащие медицинской роты гвардейской мотострелковой бригады общевойскового объединения Ленинградского военного округа провели тренировку по проведению реанимационных действий с условно тяжелоранеными пациентами в полевых условиях.

В рамках тренировки медики выполнили задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов, а также без использования технических средств. Военные врачи отработали реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время. По итогам проведения реанимационных действий каждый медицинский специалист был оценен.

Всего в специальном учении было задействовано более 30 военных медиков мотострелковой бригады общевойскового объединения ЛенВО.

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