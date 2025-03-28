28.03.2025 (16:00)

Операторы ударных БпЛА Ленинградского военного округа совершенствуют навыки управления FPV-дронов

Операторы FPV-дронов Ленинградского военного округа совершенствуют навыки управления БпЛА как на симуляторах, так и на лётной трассе с препятствиями в Ленинградской области. С военнослужащими занимаются инструкторы с опытом участия в специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие по контракту делятся на группы вне зависимости от количества часов налёта. Первая группа отрабатывает задачи на лётной трассе с препятствиями, имитирующими городскую застройку при помощи различных барьеров. Благодаря навыкам их преодоления бойцы смогут с лёгкостью уничтожать реального противника, который организовал огневую позицию в окне дома или трещине дома в зоне СВО.

Вторая группа летает на специально подготовленном симуляторе, где можно выбрать различные условия полёта, выставить метеорологические характеристики, технические особенности, поразить технику и живую силу условного противника. Благодаря компьютерной программе можно отрабатывать трудновыполнимые элементы пилотирования и поражения противника, не растрачивая материальную базу воинской части.

За действиями каждого обучаемого следил опытный инструктор, который оценивал качество прохождения маршрута, вводил определённые препятствия в программу, следил за временем прохождения трассы.

После завершения курсов по подготовке операторов FPV-дронов военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

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