Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2025 (16:00)

Операторы ударных БпЛА Ленинградского военного округа совершенствуют навыки управления FPV-дронов

Операторы FPV-дронов Ленинградского военного округа совершенствуют навыки управления БпЛА как на симуляторах, так и на лётной трассе с препятствиями в Ленинградской области. С военнослужащими занимаются инструкторы с опытом участия в специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие по контракту делятся на группы вне зависимости от количества часов налёта. Первая группа отрабатывает задачи на лётной трассе с препятствиями, имитирующими городскую застройку при помощи различных барьеров. Благодаря навыкам их преодоления бойцы смогут с лёгкостью уничтожать реального противника, который организовал огневую позицию в окне дома или трещине дома в зоне СВО.  

Вторая группа летает на специально подготовленном симуляторе, где можно выбрать различные условия полёта, выставить метеорологические характеристики, технические особенности, поразить технику и живую силу условного противника. Благодаря компьютерной программе можно отрабатывать трудновыполнимые элементы пилотирования и поражения противника, не растрачивая материальную базу воинской части.

За действиями каждого обучаемого следил опытный инструктор, который оценивал качество прохождения маршрута, вводил определённые препятствия в программу, следил за временем прохождения трассы.

После завершения курсов по подготовке операторов FPV-дронов военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false