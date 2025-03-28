28.03.2025 (15:00)

Снайперы Ленинградского военного округа повышают мастерство в контрснайперской борьбе в учебном центре Ленинградской области

Приемы контрснайперской борьбы отработали снайперы Ленинградского военного округа в ходе полевых занятий на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают опыт противоснайперской тактики позиционного боя, применяемый подразделениями специального назначения условного противника, а также отрабатывают практические навыки противодействия данной тактике.

Особенностью занятий является изучение способов ведения огня «из холодного ствола» (без пристрелочного выстрела). Данная методика исключает бесприцельную стрельбу, по которой условный противник может обнаружить снайпера.

При выполнении поставленных задач снайперские пары осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки, учатся применять современные приборы разведки и наблюдения, специальные компактные метеостанции, навигационные комплексы и средства защищенной связи, находить и оборудовать места для длительных засад в условиях лесного массива.

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