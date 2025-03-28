28.03.2025 (14:00)

В Амурском авиационном соединении проведена агитационная кампания «Служба по контракту - твой выбор»

В воинских частях дальневосточного авиационного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке, проведена агитационная кампания рабочей группой командования дальней авиации по отбору военнослужащих по призыву на контракт.

В ходе информационно-агитационной работы специалистами по отбору на контракт проведены лекции, включающие в себя условия прохождения службы по контракту в Вооруженных Силах РФ. Личному составу доведены положенные социальные льготы и гарантии, которые предоставляются военнослужащим и членам их семей.

«Служба по контракту – выбор настоящих мужчин! Наши деды и отцы отстаивали суверенитет России, служили государству, чтобы сохранить и укрепить мир для своих потомков. В жизни каждого поколения российского народа стояли задачи по защите Родины, и они их выполняли — обеспечивали наше с вами настоящее будущее. Армия — это достойный выбор жизненного пути, дающий перспективу в будущем, а также уважение со стороны семьи, общества и государства в целом!», — сказал во время своего выступления командир авиационного полка.

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