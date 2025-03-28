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28.03.2025 (13:00)

Тверские суворовцы посетили Государственную Думу

Кадеты Тверского суворовского военного ордена Почета училища (ТвСВУ) совершили ознакомительную поездку в Москву, где посетили Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

В ходе визита суворовцы ознакомились с историей российского парламентаризма, структурой и функциями Государственной Думы, а также с работой депутатов. Кадеты посетили зал пленарных заседаний, где им рассказали о процедуре принятия законов.

Суворовцы осмотрели здание, познакомились с экспозициями, посвященными истории российского парламентаризма, и получили представление о работе различных комитетов и фракций Государственной Думы.

Посещение Государственной Думы стало важным событием в жизни кадетов, расширило их кругозор и способствовало формированию активной гражданской позиции. Подобные мероприятия позволяют суворовцам не только получать знания, но и прикоснуться к истории и современной политике России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Культура
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