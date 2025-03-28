28.03.2025 (11:00)

С военнослужащими общевойсковой армии ВВО в Амурской области прошли занятия по инженерной подготовке

С военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, прошли занятия по инженерной подготовке.

Военнослужащие изучили виды взрывчатых веществ и средства взрывания, порядок их хранения, учета и перевозки, способы взрывания, а также нестандартные способы применения штатных средств в различных условиях обстановки.

В ходе практической части военнослужащие обучались установке и обнаружению мин-ловушек, изготовлению самодельных мин и фугасов и порядку их обезвреживания.

Также личный состав обучался изготавливать и сбрасывать боеприпасы при помощи беспилотных летательных аппаратов для уничтожения взрывоопасных предметов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице