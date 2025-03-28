28.03.2025 (10:00)
В Хабаровском крае снайперы остановили наступление условного противника
На общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае курсанты Центра снайпинга Восточного военного округа (ВВО) выполнили боевые стрельбы из снайперских винтовок СВД и СВД-С в сложных климатических условиях.
В рамках розыгрыша одного из тактических эпизодов военнослужащие получили информацию о приближающейся штурмовой группе условного противника.
Обучаемым было необходимо оперативно найти укрытие для ведения скрытного огня, выдвинуться на позиции и разработать схему отхода после выполнения задачи.
В рамках мероприятий военнослужащие выполнили боевые стрельбы из здания по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на дистанции до 1 километра.
Особое внимание при выполнении огневых задач уделялось вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня в условиях плохой видимости и сильного ветра.