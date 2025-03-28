28.03.2025 (08:30)

Боевая работа штурмовиков 108-го гвардейского десантно-штурмового полка в ходе освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области

На начальном этапе Новороссийские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БпЛА, проводя штурмовые действия, захватили часть населенного пункта.

Встретив ожесточенное сопротивление противника, штурмовые подразделения, ведя разведывательно-поисковые действия, передвигаясь от укрытия к укрытию, выбили противника с занятых им ранее подготовленных позиций.

Вновь вскрытые огневые точки противника уничтожались операторами FPV-дронов на оптоволокне и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров.

Затем десантники 108-го полка продолжили штурм населенного пункта.

Противник, находившийся в укрытиях, а также в подвалах домов предпринял безуспешную попытку удержания населённого пункта, но десантники, подойдя вплотную, огнем из всех видов вооружения уничтожили находившегося там противника.

Противник осуществил подвоз резервов, часть из которых была уничтожена ударами артиллерии и БпЛА. Понимая значимость населенного пункта в обороне г. Орехова, противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен.

В дальнейшем десантники провели полную зачистку данного населенного пункта.

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