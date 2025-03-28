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28.03.2025 (07:30)

В Запорожской области расчёт ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» поразил ударный БпЛА ВСУ

В Запорожской области боевой расчёт зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил ударный беспилотник ВСУ.

Расчет комплекса обнаружил цель и идентифицировал её как ударный БпЛА противника, который летел в сторону одного из населенных пунктов Запорожской области. После захвата цели на сопровождение расчет произвел пуск одной ракеты. Цель успешно поражена.

Расчет продолжил ведение радиолокационной разведки с целью обнаружения, отождествления и огневого поражения летательных аппаратов ВСУ.

По словам военнослужащих, сейчас интенсивность работы стала ниже, противник меньше применяет воздушные средства поражения. Особенность работы ЗРПК «Панцирь-С» состоит в том, что комплекс автономный. Выполняет задачи в движении самостоятельно, т.к. командир машины имеет право принимать решение на применение вооружения самостоятельно в условиях быстро изменяющейся обстановки. Также комплекс может работать по указаниям от командного пункта как в составе дивизиона, так и в составе батареи.

Одновременно ЗРПК «Панцирь-С» может сопровождать до 12 целей в любых погодных условиях и условиях воздействия РЭБ противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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