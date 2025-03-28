28.03.2025 (07:30)
В Запорожской области расчёт ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» поразил ударный БпЛА ВСУ
В Запорожской области боевой расчёт зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил ударный беспилотник ВСУ.
Расчет комплекса обнаружил цель и идентифицировал её как ударный БпЛА противника, который летел в сторону одного из населенных пунктов Запорожской области. После захвата цели на сопровождение расчет произвел пуск одной ракеты. Цель успешно поражена.
Расчет продолжил ведение радиолокационной разведки с целью обнаружения, отождествления и огневого поражения летательных аппаратов ВСУ.
По словам военнослужащих, сейчас интенсивность работы стала ниже, противник меньше применяет воздушные средства поражения. Особенность работы ЗРПК «Панцирь-С» состоит в том, что комплекс автономный. Выполняет задачи в движении самостоятельно, т.к. командир машины имеет право принимать решение на применение вооружения самостоятельно в условиях быстро изменяющейся обстановки. Также комплекс может работать по указаниям от командного пункта как в составе дивизиона, так и в составе батареи.
Одновременно ЗРПК «Панцирь-С» может сопровождать до 12 целей в любых погодных условиях и условиях воздействия РЭБ противника.