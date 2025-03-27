27.03.2025 (22:15)

Расчеты БЛА ЦВО уничтожили колонну техники «противника» в ходе занятия в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, отработали задачи по уничтожению колоны техники условного противника.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, в ходе проведения разведывательных действий расчеты БЛА обнаружили колонну техники «противника», совершавшую марш. Координаты «противника» в режиме реального времени были переданы вышестоящему штабу. После чего артиллерийские расчеты осуществили огневое поражение колонны техники условного противника высокоточными снарядами.

Также в ходе занятия военнослужащие совершенствовали приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника. Занятия проводились под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции.

Всего к занятиям было привлечено более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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