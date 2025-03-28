28.03.2025 (00:00)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, повествующие о подвигах Героев Советского Союза – представителей разных народов СССР в годы Великой Отечественной войны

В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Минобороны России запускает мультимедийный проект «Приближали победу в едином строю» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, отражающими героические подвиги, совершенные советскими воинами разных национальностей. Все бойцы и командиры, судьбы которых сохранены в архивных документах, за исключительное мужество и отвагу на поле боя были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Великая Отечественная война стала испытанием для всего многонационального народа Советского Союза, объединив в борьбе против фашизма представителей более ста этнических групп. В ряды Красной Армии, партизанских отрядов и подпольных организаций влились выходцы из всех союзных республик огромной страны. Каждая национальность внесла свой вклад в общую Победу.

В пехотных полках и артиллерийских дивизиях, в авиационных эскадрильях и танковых бригадах бок о бок сражались люди разных культур и традиций. Снайперы и разведчики, саперы и медики, связисты и санитары — все они, независимо от происхождения, демонстрировали мужество и самоотверженность.

Воины разных национальностей удостаивались боевых наград, их подвиги укрепляли моральный дух армии. Великая Победа была достигнута ценой усилий каждого.

Среди героев проекта — представители разных национальностей и республик Советского Союза: России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Их судьбы — это пример мужества, самоотверженности и преданности Родине, которые вдохновляют новые поколения.

В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства опубликованы рассекреченные личные дела, учетно-послужные карточки, наградные документы, фотографии Героев Советского Союза и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.



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