27.03.2025 (22:30)

Летчики Балтийского флота приступили к плановому учению в Калининградской области

Экипажи самолетов Су-24М и Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота на основе опыта в СВО отрабатывают нанесение бомбоштурмовых ударов критически важных и экономических объектов условного противника.

В ходе мероприятия отрабатываются вопросы уничтожения колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, военно-промышленных объектов, а также осуществление огневой поддержки подразделений Балтийского флота в условиях современного общевойскового боя.

При выполнении учебных задач летчики отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей из пушечного вооружения самолетов.

Основная цель учения — совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатного подразделения, отработка слетанности и выполнение различных элементов в едином тактическом замысле, опираясь на приобретенный опыт специальной военной операции.

В общей сложности экипажам тактических фронтовых бомбардировщикам Су-24М и многоцелевым истребителям Су-30СМ2 предстоит поразить более 50 различных мишеней, произвести пуски неуправляемых авиационных ракет, а также осуществить бомбометание.

Всего для выполнения задач задействованы свыше 10 самолетов и порядка 70 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации флота.

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