27.03.2025 (21:30)

Малый десантный корабль Балтийского флота выполнил минные постановки и артиллерийские стрельбы в морском полигоне

Экипажем малого десантного корабля на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» были выполнены задачи по минным постановкам и артиллерийским стрельбам в морском полигоне в Балтийском море.

Первым элементом, который был отработан экипажем еще до выхода в море, стал прием десантной техники на борт, при этом были отработаны алгоритмы действий на случай различных сценариев боевого и аварийного характера.

После выхода в море, экипаж корабля осуществил постановку оборонительного противолодочного минного заграждения в заданном районе, поставил учебные донные мины. Поставленные МДКВП мины были успешно обезврежены минно-тральным кораблем «Лев Чернавин».

Кроме минирования акватории, экипаж МДКВП отработал комплекс артиллерийских стрельб по надводной и воздушной целям.

Следующим элементом была отработка нормативов по борьбе за живучесть на переходе морем. По окончанию отработки задач по предназначению, судно направилось в пункт базирования где с экипажем было проведено подведение итогов.

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