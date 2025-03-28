28.03.2025 (08:00)

Танкисты Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать опорные пункты, артиллерийские расчеты и скопления живой силы ВСУ

Танкисты Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать опорные пункты, артиллерийские расчеты и скопления живой силы ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений на Красноармейском направлении.

Боевая работа ведётся с закрытых огневых позиций с постоянной корректировкой огня расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Прикрытие танковых экипажей с воздуха осуществляют расчёты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10», которые сбивают как ударные, так и разведывательные беспилотники противника на дальности до нескольких километров. На земле наблюдение за воздушными целями осуществляют военнослужащие. В случае приближения дронов военнослужащие уничтожают их из стрелкового оружия.

Благодаря слаженным действиям танковых экипажей и зенитных расчётов группировки, военнослужащие успешно уничтожают обнаруженные цели противника, оставляя безуспешными его попытки уничтожить бронированную технику ВС РФ.

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