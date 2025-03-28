28.03.2025 (09:00)

Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении

В ходе ведения воздушной разведки оператор БпЛА вскрыл опорный пункт противника. Расчет машины разминирования получил координаты цели, оперативно подошёл на дистанцию выстрела и выполнил один пуск заряда по позициям противника. Подрыв заряда вызвал дистанционную детонацию склада с боеприпасами, обеспечив беспрепятственное овладение опорным пунктом противника нашими штурмовиками.

Военнослужащие инженерных войск группировки войск «Центр» играют важную роль в обеспечении безопасности мирного населения и продвижении российских войск в зоне проведения СВО. Их профессионализм и самоотверженность позволяют успешно выполнять поставленные задачи и вносить значительный вклад в достижение целей спецоперации (СВО).

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