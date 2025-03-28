28.03.2025 (07:00)

Военнослужащие отдельного дорожно-комендантского батальона группировки войск «Восток» прокладывают автомобильные дороги на освобожденных территориях ДНР

Военнослужащие 271-го отдельного дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения группировки войск «Восток» прокладывают новые автомобильные дороги для обеспечения подвоза материальных средств из тыловых районов на передний край.

Для реализации задач задействована штатная дорожно-строительная техника: самосвалы, грейдеры, бульдозеры и катки. Процесс включает несколько этапов: доставку щебня, его распределение по поверхности и последующую укатку. Особое внимание уделяется подготовке основания дороги, чтобы предотвратить деформацию покрытия.

На участках, где ранее отсутствовали дороги, техника часто застревала в мягком грунте. Для решения этой проблемы применяется двухслойная отсыпка: сначала формируется «подушка» из крупного щебня, затем поверхность выравнивается мелкой фракцией. Это позволяет создать устойчивое покрытие даже на проблемных участках.

«Новые дороги ускорят процесс подвоза всего необходимого на передовую — от боеприпасов до продуктов. Уже половина работы сделана, основное полотно уложено. Сейчас подвозим мелкий щебень, выравниваем и готовим под закатку», — делится процессом работы машинист автогрейдера с позывным «Саныч».

Всего в ходе специальной военной операцией бригадой МТО построено около 40 километров новых автодорог на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики.

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