28.03.2025 (06:30)

Расчеты гаубиц М-46 группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, минометные расчеты, пулеметные точки и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье

Расчеты 130-мм буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, миномётных расчётов и живой силы ВСУ в Белгородском приграничье.

Расчеты в постоянной готовности. Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях. В любое время они готовы открыть огонь, нанести огневое поражение противнику. Опыт расчетов позволяет бить первым снарядом точно в цель.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. Координаты обнаруженных целей поступают напрямую командованию артиллерийских батарей.

Огневые точки ВСУ были обнаружены при помощи комплекса системы акустической разведки. На каждую цель расчёт затратил по одному снаряду. Такой показатель является уровнем профессионализма военнослужащих.

Огонь велся с точной корректировкой разведчиков, что позволило полностью уничтожить все цели.

Благодаря данному оборудованию система разведки позволяет находить позиции огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и миномётных позиций и др.). Также проводится расчёт траекторий снарядов и ракет, корректировка огня огневых средств.

Акустическая разведка помогает уничтожать вооружение и личный состав ВСУ вне зависимости от работы систем РЭБ противника и погодных условий.

Расчеты гаубиц М-46 «утюжат» врага на подступах к переднему краю. На видео расчёт 130-миллиметровой гаубицы работает с точностью снайперской винтовки.

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.

Военнослужащие группировки войск «Север» на достигнутом не останавливаются и продолжают уничтожать все выявленные цели. Ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по противнику.

Расчеты слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможности обнаружить огневые позиции.

Свою важность бойцы доказывают делом. Затишье между выстрелами минимальное. Сплоченный артиллерийский огонь нескольких расчетов не дает неприятелю поднять головы. Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице