28.03.2025 (06:00)
Штурмовое подразделение группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции в ДНР захватило и зачистило позиции противника, взяв в плен боевиков ВСУ
Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Донецкой Народной Республике с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ в лесополосе, укрывавшихся на своих позициях.
Боевики одной из механизированных бригад ВСУ предприняли очередную попытку атаковать позиции наших войск и встретили ожесточенный отпор.
Передвижение живой силы ВСУ было вскрыто разведчиками.
После работы операторов дронов позиции боевиков начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником.
В ходе выполнения боевой задачи все действия были отточены. Дрон-разведчик наших войск сопровождает прохождение группы по позициям врага. Это помогает координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.
В ходе наступательных действий военнослужащие проявили смекалку при захвате укрепленной позиции. Стремительный штурм наших бойцов застал националистов врасплох.
На кадрах группа передвигается по открытой местности, делает это быстро, четко и слаженно, под четким руководством командира.
С помощью противотанковой мины наши штурмовики разрушили блиндаж и дезориентировали засевших в нем боевиков ВСУ.
В результате боевой работы военнослужащих штурмового подразделения группировки войск «Запад» вражеский опорный пункт был взят без потерь. Кроме того, три военнослужащих ВСУ сдались в плен.