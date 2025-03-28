Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2025 (06:00)

Штурмовое подразделение группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции в ДНР захватило и зачистило позиции противника, взяв в плен боевиков ВСУ

Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Донецкой Народной Республике с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ в лесополосе, укрывавшихся на своих позициях.

Боевики одной из механизированных бригад ВСУ предприняли очередную попытку атаковать позиции наших войск и встретили ожесточенный отпор.

Передвижение живой силы ВСУ было вскрыто разведчиками.

После работы операторов дронов позиции боевиков начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником.

В ходе выполнения боевой задачи все действия были отточены. Дрон-разведчик наших войск сопровождает прохождение группы по позициям врага. Это помогает координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.

В ходе наступательных действий военнослужащие проявили смекалку при захвате укрепленной позиции. Стремительный штурм наших бойцов застал националистов врасплох.

На кадрах группа передвигается по открытой местности, делает это быстро, четко и слаженно, под четким руководством командира.

С помощью противотанковой мины наши штурмовики разрушили блиндаж и дезориентировали засевших в нем боевиков ВСУ.

В результате боевой работы военнослужащих штурмового подразделения группировки войск «Запад» вражеский опорный пункт был взят без потерь. Кроме того, три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false