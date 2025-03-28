28.03.2025 (06:00)

Штурмовое подразделение группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции в ДНР захватило и зачистило позиции противника, взяв в плен боевиков ВСУ

Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Донецкой Народной Республике с помощью разведывательных БпЛА обнаружили скопление боевиков ВСУ в лесополосе, укрывавшихся на своих позициях.

Боевики одной из механизированных бригад ВСУ предприняли очередную попытку атаковать позиции наших войск и встретили ожесточенный отпор.

Передвижение живой силы ВСУ было вскрыто разведчиками.

После работы операторов дронов позиции боевиков начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником.

В ходе выполнения боевой задачи все действия были отточены. Дрон-разведчик наших войск сопровождает прохождение группы по позициям врага. Это помогает координировать действия с воздуха и подсказывать о возможных очагах сопротивления в окопах.

В ходе наступательных действий военнослужащие проявили смекалку при захвате укрепленной позиции. Стремительный штурм наших бойцов застал националистов врасплох.

На кадрах группа передвигается по открытой местности, делает это быстро, четко и слаженно, под четким руководством командира.

С помощью противотанковой мины наши штурмовики разрушили блиндаж и дезориентировали засевших в нем боевиков ВСУ.

В результате боевой работы военнослужащих штурмового подразделения группировки войск «Запад» вражеский опорный пункт был взят без потерь. Кроме того, три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

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