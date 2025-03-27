27.03.2025 (17:30)
Новым главой ДОСААФ России избран Денис Добряков
В Москве состоялся VIII Внеочередной Съезд Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России) в ходе которого был избран новый председатель общества Денис Добряков.
В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров, члены Наблюдательного и Попечительского советов, а также руководители региональных отделений ДОСААФ России.
Генерал армии Юнус-Бек Евкуров зачитал приветственный адрес Министра обороны РФ Андрея Белоусова, в котором глава военного ведомства подчеркнул, что задачи ДОСААФ России должны быть направлены на выполнение государственных задач, направленных на повышение обороноспособности страны, дальнейшее совершенствование и развитие учебно-материальной базы, а также сохранение имущественного комплекса.
В своем приветствии Министр обороны РФ выразил уверенность, что по всем вопросам повестки Съезда будут приняты конструктивные решения, направленные на дальнейшее развитие организации.