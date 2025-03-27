27.03.2025 (19:30)

Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота на основе опыта в СВО отработали нанесение бомбоштурмовых ударов

Экипажи самолетов Су-24М морской авиации Балтийского флота на основе опыта в СВО отработали нанесение бомбоштурмовых ударов по критически важным военным и экономическим объектам условного противника в рамках летно-тактического учения (ЛТУ).

В ходе мероприятия отрабатывались вопросы уничтожения военно-промышленных объектов, аэродромов, критической экономической инфраструктуры, колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, а также осуществление огневой поддержки подразделений Балтийского флота в условиях современного общевойскового боя.

При выполнении учебных задач летчики отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей из пушечного вооружения самолетов.

Основная цель учения — совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатного подразделения, отработка слетанности и выполнение различных элементов в едином тактическом замысле, опираясь на приобретенный опыт специальной военной операции.

В общей сложности экипажам тактических фронтовых бомбардировщикам Су-24М поразили более 50 различных мишеней, произвели пуски неуправляемых авиационных ракет, а также осуществили бомбометание.

Всего для выполнения задач задействованы порядка 10 самолетов и около 50 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице