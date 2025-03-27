27.03.2025 (18:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота состоялось собрание военнослужащих-мусульман в рамках священного месяца Рамадан

В рамках священного месяца Рамадан Ленинградскую военно-морскую базу Балтийского флота посетил и провел собрание с военнослужащими-мусульманами верховный имам «Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Рамадан – священный месяц для мусульман, время поста, молитвы, размышлений и общения с семьей и близкими. Однако для военнослужащих соблюдение этого месяца может быть довольно сложной задачей из-за специфики военной службы.

Во время Рамадана мусульмане воздерживаются от еды и питья от восхода до заката. В условиях военной службы, а уж тем более морской службы, где военнослужащим-морякам приходится выполнять нагрузки в тяжелых боевых условиях, соблюдение поста становится настоящим испытанием. Многие командиры стараются учитывать этот аспект и помогают своим подчиненным адаптироваться, предоставляя им возможность для перерывов и отдыха.

Так, по приглашению командования Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, Ленинградскую военно-морскую базу посетил и провел собрание с военнослужащими-мусульманами верховный имам «Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». На собрании были затронуты темы важности укрепления духовного братства и взаимопомощи среди моряков, особенно в условиях несения боевой службы. Верховный имам отметил, что этот момент помогает поддерживать боевой дух и создает атмосферу единства.

Несмотря на уверенность, что возможность соблюдения Рамадана в армии существует, военнослужащим приходится сталкиваться с определенными трудностями. В таких случаях, командование Ленинградской военно-морской базы всегда на стороне военнослужащих, помогая им находить сбалансированный подход к службе и соблюдению религиозных обычаев.

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