27.03.2025 (18:00)
100-я военная автоинспекция провела профилактическую акцию «Трезвый водитель»
100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москвы) провела в Московском территориальном гарнизоне профилактическую акцию «Трезвый водитель».
В ходе мероприятия столичные военные автоинспекторы провели с водителями транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации информационные беседы с разъяснением правил и последствий вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.
Кроме того, были проведены проверки предрейсовых медицинских осмотров водителей в воинских частях (организациях) гарнизона.
Профилактическое мероприятие «Трезвый водитель» направленно на недопущение управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
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