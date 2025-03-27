27.03.2025 (18:00)

100-я военная автоинспекция провела профилактическую акцию «Трезвый водитель»

100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москвы) провела в Московском территориальном гарнизоне профилактическую акцию «Трезвый водитель».

В ходе мероприятия столичные военные автоинспекторы провели с водителями транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации информационные беседы с разъяснением правил и последствий вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

Кроме того, были проведены проверки предрейсовых медицинских осмотров водителей в воинских частях (организациях) гарнизона.

Профилактическое мероприятие «Трезвый водитель» направленно на недопущение управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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