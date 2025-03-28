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28.03.2025 (05:30)

Танкисты Южной группировки войск на полигоне проводят обкатку и пристрелку новых модернизированных танков Т-80БВМ

На одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции танковые экипажи Южной группировки войск обкатывают и пристреливают новые модернизированные танки Т-80БВМ, недавно прибывшие в зону боевых действий.

Обкатка организована на местности, похожей по рельефу и структуре на районы, где придётся действовать экипажам. Выполняется полный комплекс тренировок по вождению бронированной техники по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями.

Особое внимание в подготовке экипажей уделяется огневым тренировкам с применением всех видов вооружения танков. Танкисты отрабатывают порядок ведения боевой стрельбы в движении и с места, а также с закрытых огневых позиций. Стрельба ведется штатным боеприпасом из пушки и из пулемета.

Практические занятия на полигоне проводятся под руководством наиболее опытных специалистов соединения Южной группировки войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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