28.03.2025 (05:30)
Танкисты Южной группировки войск на полигоне проводят обкатку и пристрелку новых модернизированных танков Т-80БВМ
На одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции танковые экипажи Южной группировки войск обкатывают и пристреливают новые модернизированные танки Т-80БВМ, недавно прибывшие в зону боевых действий.
Обкатка организована на местности, похожей по рельефу и структуре на районы, где придётся действовать экипажам. Выполняется полный комплекс тренировок по вождению бронированной техники по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями.
Особое внимание в подготовке экипажей уделяется огневым тренировкам с применением всех видов вооружения танков. Танкисты отрабатывают порядок ведения боевой стрельбы в движении и с места, а также с закрытых огневых позиций. Стрельба ведется штатным боеприпасом из пушки и из пулемета.
Практические занятия на полигоне проводятся под руководством наиболее опытных специалистов соединения Южной группировки войск.