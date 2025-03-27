27.03.2025 (16:30)

Урок мужества для юнармейцев Красноярского края провёл участник СВО

Урок мужества провёл участник специальной военной операции (СВО) с позывным «Архангел» для участников юнармейского движения общеобразовательной школы №155 Красноярского края.

В рамках встречи военнослужащий рассказал юнармейцам о подвигах и мужестве своих товарищей в зоне боевых действий, о стойкости и отваге наших военнослужащих, а также о значимости наград, которыми награждён он лично, в том числе медали «За отвагу». В ходе своего рассказа, Алексей уделил особое внимание важности патриотического воспитания и знания истории Отечества, а также ответил на интересующие школьников вопросы. «Хочу сказать, что нынешняя молодёжь в основном показывает правильный пример отношения к своей стране. Причём это касается как дошкольников, так и ребят постарше. Например, нашим бойцам пишут письма, собирают для них гуманитарную помощь. Всё это обязательно доходит до наших земляков на передовой, и мы очень за это благодарны», - поделился военнослужащий.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждение школьников к изучению истории Российской Федерации.

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