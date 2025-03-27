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27.03.2025 (15:30)

В военных гарнизонах ЛенВО проведена тренировка подразделений военной полиции по борьбе с террористами

В военных гарнизонах Ленинградского военного округа состоялись тренировки по антитеррору с подразделениями военной полиции и подразделениями противодействия терроризму в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

В ходе тренировки военнослужащие отработали блокировку диверсионных групп условного противника, применив штатное вооружение, а также выполнили эвакуацию условно раненого военнослужащего.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой были использованы средства имитации взрывов и холостые боеприпасов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Антитеррор , Боевая подготовка
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