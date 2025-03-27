27.03.2025 (14:30)

В Тверском соединении ВТА прошла тренировка группы антитеррора

В Тверском соединении военно-транспортной авиации прошла плановая тренировка подразделения антитеррора, в ходе которой военнослужащие отработали широкий спектр задач по предотвращению и нейтрализации террористических угроз.

В рамках тренировки внимание было уделено совершенствованию навыков штурма зданий, захваченных условными террористами, а также разминированию местности и обнаружению взрывных устройств. Военнослужащие продемонстрировали умение действовать быстро и слаженно в условиях повышенной опасности, используя современное оборудование и тактические приемы.

По итогам тренировки командование высоко оценило уровень подготовки личного состава. Отмечена необходимость дальнейшего совершенствования навыков и тактических приемов, а также продолжения регулярных тренировок для поддержания высокого уровня готовности к выполнению задач по противодействию терроризму.

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