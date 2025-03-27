27.03.2025 (13:30)

На базе МФОЦ парка «Патриот» начался чемпионат 15 армии ВКС особого назначения по стрельбе из штатного оружия

26 марта в многофункциональном огневом центре Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось открытие чемпионата 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения по стрельбе из штатного и табельного оружия.

В течение трех дней участники будут состязаться в шести соревновательных дисциплинах – АК-1, АК-3, ПМ-1, ПМ-3, а также в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

В ходе проведения чемпионата участники повысят свой уровень владения штатным и табельным оружием, а также смогут подтвердить спортивные разряды.

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