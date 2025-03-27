27.03.2025 (14:00)
Артисты ансамбля песни и пляски ЮВО поздравили залуженного работника культуры РФ Ольгу Шеину в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в Детской школе искусств № 6 имени Г.В. Свиридова артисты ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в поздравлении работника школы, Заслуженного работника культуры Российской Федерации Ольги Шеиной.
В мероприятии, которое было приурочено к празднованию Дня работника культуры России, приняли участие военнослужащие ЮВО, учащиеся и преподаватели школы. Солисты ансамбля песни и пляски ЮВО под руководством Заслуженного работника культуры Российской Федерации Игоря Марченко исполнили произведения о советской и российской армии.
Общий педагогический стаж Ольги Николаевны составляет более 50 лет, при этом – более 20 лет в ростовской школе искусств. Закончив Ташкентскую государственную консерваторию, Ольга Шеина в скором времени стала солисткой Ансамбля Туркестанского военного округа. В составе творческой бригады в боевых условиях, рискуя жизнью, она выступала с концертами перед бойцами ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Кроме того, Ольге Шеиной было вручено поздравительное приветствие и переданы цветы от командования ЮВО.