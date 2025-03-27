27.03.2025 (14:10)

Заявление Минобороны России

Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре.

26 марта около 17.00 в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения потребителей в Климовском районе.

Также, около 17.00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Кроме того, 27 марта в Брянской области около 7 часов утра в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.

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