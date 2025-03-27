27.03.2025 (12:30)

В Военно-медицинской академии перед личным составом с лекцией выступил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления

Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ – начальник 2 управления Сергей Долгих выступил перед профессорско-преподавательским составом и слушателями магистратуры и ординатуры с лекцией «Совершенствование системы санаторно-курортного обеспечения».

22 марта 2025 г. в Военно-медицинской академии прошла лекция для профессорско-преподавательского состава и слушателей магистратуры и ординатуры, которую провел заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Сергей Долгих.

Темой лекции стало совершенствование санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных силах Российской Федерации. Сергей Долгих рассказал об организационных моделях работы военных госпиталей и санаториев Министерства обороны Российской Федерации, их специфике и нормативно-правовой базе. Он также отметил, что санаторно-курортное обеспечение является одним из приоритетных направлений для Главного военно-медицинского управления.

На лекции присутствовали представители кафедр физической и реабилитационной медицины, организации и тактики медицинской службы, организации здравоохранения и общественного здоровья, терапии усовершенствования врачей и других.

Сергей Долгих акцентировал внимание на том, что приоритетная задача для Главного военно-медицинского управления — это повышение уровня доступности лечения военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров. Кроме того, он рассказал, что помимо санаторно-курортного лечения большое внимание уделяется медицинской и медико-психологической реабилитации военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции.

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