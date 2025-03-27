27.03.2025 (11:30)

Военнослужащие мотострелкового подразделения уничтожили группу пехоты условного противника с применением БпЛА на полигоне учебного центра ЮВО

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, была проведена тренировка с военнослужащими мотострелкового подразделения по применению беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Согласно плану занятия, личному составу поступил приказ выдвинуться в район сосредоточения «вражеской» группы пехоты и обнаружить ее точное местоположение. Скрытно прибыв на указанную точку малой группой, оператор БпЛА подразделения приступил к разведке территории: используя квадрокоптер, он выявил замаскированный опорный пункт условного противника в лесистой местности.

После доклада командиру военнослужащие получили задачу уничтожить обнаруженную цель. Они применили учебные боеприпасы, успешно поразив мишени с помощью системы сброса.

Для создания условий, приближенных к реальным боевым действиям, в ходе тренировки использовались различные средства имитации, в том числе дымовые завесы. Также по пути движения к месту дислокации условного противника были установлены учебные растяжки и мины, которые мотострелки должны были преодолеть.

План подготовки военнослужащих в учебном центре ЮВО выстроен с учетом знаний, накопленных в ходе современных боевых действий. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО).

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