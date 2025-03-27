27.03.2025 (10:30)

В Ростовской области на полигоне ЮВО состоялись занятия по боевой подготовке

На полигонах Южного военного округа в Ростовской области прошли плановые занятия по огневой подготовке с личным составом 150-ой гвардейской мотострелковой дивизии 8-ой гвардейской общевойсковой армии.

В рамках проведения контрольных занятий военнослужащие отработали стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника из стрелкового оружия.

Перед выходом на огневой рубеж личный состав изучил требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, приведение оружия к нормальному бою, правила ведения огня, способы определения дальности до цели, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности. Мотострелки сдали нормативы по неполной разборке и сборке автомата, отработали на время снаряжение магазина боеприпасами.

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

Основной задачей занятий являлось оттачивание практических навыков стрельбы из автомата Калашникова у личного состава. По итогам все военнослужащие-участники контрольного занятия оценены на положительные оценки.

Всего к занятию по огневой подготовке было привлечено около 65 военнослужащих из мотострелковых подразделений 150-ой гвардейской мотострелковой дивизии.

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