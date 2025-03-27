27.03.2025 (09:30)

Молодые офицеры ЮВО осваивают современные комплексы связи в полевых условиях, применяемые в ходе СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Молодые офицеры ЮВО осваивают современные комплексы связи в полевых условиях, применяемые в ходе СВО

На одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) проходят учебные сборы с молодыми офицерами, которые осваивают современные комплексы связи, активно применяемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие изучают особенности организации связи и применения технических комплексов в условиях ведения боевых действий. Занятия проводят инструктора, имеющие боевой опыт СВО.

В ходе практических действий офицеры устанавливают защищенную, устойчивую и непрерывную связь с подразделением, используя спутниковые, цифровые и радиорелейные комплексы. Также внимание уделено обеспечению связи в движении с применением командно-штабной машины П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Кроме того, офицеры проходят курс огневой, тактической и медицинской подготовки, а также изучают способы противодействия беспилотным летательным аппаратам, в том числе с применением гладкоствольного оружия.

По словам самих военнослужащих, в ходе сборов из офицеров подготавливают специалистов, способных выполнить любую поставленную задачу по обеспечению связи.

«На данных сборах представлено очень много учебных точек по различным видам и средствам связи. Здесь мы некоторые моменты вспоминаем уже пройденные, некоторые заново приходится изучать. И в принципе, в целом, сборы проходят хорошо. Люди готовятся, получают знания», – отмечает военнослужащий с позывным «Каспер».

Сборы проводятся для подготовки офицеров к эффективному выполнению боевых задач по обеспечению управления войсками в зоне СВО.

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