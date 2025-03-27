27.03.2025 (23:00)

Психологи Северного флота провели кинолекторий, посвященный маякам России

В региональном центре психологической работы Северного флота согласно плану Дорожной карты Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации в рамках совместной работы с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» состоялся кинолекторий, посвященный маякам России.

В ходе мероприятия психологам продемонстрированы фильмы «Маяки России» и «Маяки Севера».

Перед специалистами психологической службы выступил старший офицер отдела гидрографической службы Северного флота капитан 2 ранга Александр Зубарев. Он рассказал участникам о маяках, истории их появления и особенностях профессии смотрителя маяка.

Также участники с интересом изучили тематическую выставку книг, посвященных маякам России.

Данная работа проводилась с целью популяризации географического, исторического и культурного наследия России, расширения кругозора военнослужащих психологической службы Северного флота, гражданского персонала и членов их семей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице