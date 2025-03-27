27.03.2025 (19:00)

На Камчатке расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота провели учение по обороне побережья

В Камчатском крае с подразделениями береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» группировки Войск и Сил на северо-востоке России проведено учение по обороне побережья от нападения надводных кораблей условного противника из акватории Тихого океана.

По условиям учения противник направил к Камчатскому полуострову десантные корабли с целью высадки сил и захвата плацдарма.

В ходе тренировки расчёты отработали выход на позиции, провели алгоритм по обнаружению и условному уничтожению «вражеских» надводных целей с выполнением электронных пусков ракет (условных).

После выполнения электронных пусков расчеты БРК «Бастион» оперативно сменили позиции, отработав задачи скрытного ухода от ответного удара.

Мероприятие проведено в рамках плана боевой подготовки береговых войск ТОФ.

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