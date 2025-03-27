27.03.2025 (20:30)

В Ленинградской области прошла тренировка расчетов полка РХБ защиты

На одном из полигонов Ленинградской области подразделения полка РХБ защиты провели тренировку по отражению нападения условного противника на опорный пункт, отработке нормативов по тактической и медицинской подготовке, отбору проб зараженного грунта и преодолению участка местности в условиях имитации применения условным противником оружия массового поражения.

В тренировке приняли участие военнослужащие – участники СВО, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач. Они передадут боевой опыт молодому пополнению.

Кроме того, расчеты специальной обработки произвели выполнение норматива по дегазации, дезактивации и дезинфекции условно зараженной техники с применением специальных растворов.

Данные нормативы выполнили на пункте специальной обработки условно зараженной техники и санитарной обработки личного состава.

В тренировке была задействована специальная военная техника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице