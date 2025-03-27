27.03.2025 (21:00)
Специалисты тылового обеспечения ЛенВО провели занятия с военнослужащими по контракту
Военнослужащие тыловых подразделений Ленинградского военного округа провели занятие с военнослужащими, подписавшими контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
На теоретическом этапе занятия военнослужащие изучили нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники.
В ходе практического занятия специалисты тылового обеспечения отработали нормативы по развертыванию полевой кухни, полевого пункта заправки, пункта питания и полевой бани.
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