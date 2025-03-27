27.03.2025 (17:00)

Специалисты связи Ленинградского военного округа развернули подвижные пункты управления войсками

Специалисты войск связи Ленинградского военного округа провели тактико-специальные занятия на полигонах в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях и Республике Карелия.

В рамках комплексного занятия военнослужащие совершили марш на штатной технике в район развертывания. Основной упор был сделан на обеспечение непрерывной связи с использованием подвижных пунктов управления в условиях активного радиоэлектронного противодействия и возможных действий диверсионных групп условного противника.

К проведению занятий было привлечено свыше 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

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