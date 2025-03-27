27.03.2025 (16:00)

В Республике Бурятия с военнослужащими ВВО состоялось занятие по вождению колесной техники

С военнослужащими танкового и мотострелкового соединений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, состоялось занятие по вождению армейских грузовых автомобилей повышенной проходимости.

В ходе занятия военнослужащие на автомобилях «Урал-4320» выполнили маневрирование на скоростном участке трассы, повороты, развороты, а также преодолели естественные препятствия, противотанковые рвы, косогоры и колейные мосты.

Помимо этого, военнослужащие отработали порядок движения в составе автомобильной колонны, движение задним ходом с заездом в капонир, а также нормативы по техническому обслуживанию военной техники.

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