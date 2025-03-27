27.03.2025 (11:00)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье осваивают армейскую тактическую стрельбу

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае совершенствуют мастерство в армейской тактической стрельбе из автомата АК-74М и АК-12.

Занятия проходят на одном из полигонов, оборудованных специальным участком со стенами-укрытиями, лазами и подвесными мостиками, коридорами для ведения стрельбы из неудобных положений.

В ходе выполнения упражнений от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров.

Большинство упражнений предусматривают ведение стрельбы из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от обычных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения цели, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей.

Освоение упражнений армейской тактической стрельбы способствует подготовке солдат и офицеров для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства, в том числе домов, завалов, городских кварталов. Подготовка позволяет выработать необходимые навыки, такие как скорость и точность поражения целей, что в дальнейшем позволит военнослужащим использовать нестандартные подходы при выполнении специальных задач.

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