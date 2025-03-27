27.03.2025 (20:00)

Военнослужащие ВВО в Приморском крае выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения БМП-2

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, на полигоне «Сергеевский» выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2.

Военнослужащие вели огонь из вооружения БМП-2 – 30-мм автоматических пушек — с места и в движении. Постепенно продвигаясь в глубь на дистанцию до одного километра, экипажи поражали мишени, имитирующие безоткатное орудие, огневые позиции гранатометчиков и группы пехоты условного противника.

Стрельба велась как по появляющимся, так и по движущимся мишеням. В рамках курса боевой подготовки экипажи БМП-2 также совершенствовали навыки по поражению целей с коротких остановок из скорострельных автоматических пушек.

Перед тем как приступить к боевым стрельбам, военнослужащие проходят подготовку на специализированных тренажерах, изучают особенности применения и защиты боевых машин в современных вооруженных конфликтах.

В ходе занятий действия личного состава оттачиваются до автоматизма. За время обучения каждый член экипажа в совершенстве овладевает необходимыми навыками и умениями.

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