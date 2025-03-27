27.03.2025 (10:00)
Военнослужащие ВВО на Сахалине осваивают навыки ориентирования на незнакомой местности
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают навыки ориентирования на незнакомой местности.
В ходе занятий по военной топографии военнослужащие решают задачи ориентирования на местности с использованием карты и компаса.
На местности обучающимся было необходимо дойти до каждой контрольной точки, где, в свою очередь, находилась информация с указаниями по нахождению следующей.
Во время выполнения учебных задач командиры боевых групп активно использовали средства связи и наблюдения, а также карты и компасы. Помимо работы с картой были отработаны вопросы движения по азимутам и подсчёт пройденного расстояния.
В целях качественной подготовки военнослужащих, маршрут движения боевых групп был подготовлен инструкторами, имеющими опыт ведения боевых действий, и включал в себя засады условного противника и действия по различным вводным.