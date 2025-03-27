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27.03.2025 (23:30)

Военные комиссариаты Восточного военного округа готовы к весеннему призыву 2025 года

В одиннадцати регионах дислокации Восточного военного округа (ВВО) военные комиссариаты готовы к проведению весеннего призыва 2025 года.

Личный состав военных комиссариатов ВВО закончил изучение и предварительное оповещение приписного состава граждан, подлежащих призыву на военную службу. Подобраны квалифицированные специалисты, укомплектованы комиссии для проведения медицинского освидетельствования призывников.

Кроме того, проведены учебно-методические сборы с коллективами призывных комиссий, в ходе которых им доведены руководящие документы по организации призывной кампании.

В целях предотвращения нарушения прав призывников на все время проведения весеннего призыва спланировано взаимодействие с органами военной прокуратуры и военно-следственными органами.

Помимо этого, спланирована работа по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями, в том числе проведение «Дня призывника» и «Дня открытых дверей» в воинских частях и соединениях округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
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