27.03.2025 (09:00)

В жилищно-коммунальной службе №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России провели противопожарные тренировки

На территории Приморского края в связи со сложной пожароопасной ситуацией в ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) были проведены внеплановые противопожарные тренировки.

В рамках проводимых мероприятий была проверена слаженность действий дежурного персонала – диспетчерской службы, а также линейного персонала при получении сигнала о пожаре и готовность выполнять требования по эвакуации в установленные нормативами сроки.

Помимо этого, были проверены первичные средства пожаротушения, работа эвакуационных выходов, проведен инструктаж работников ЖКС по действиям при пожаре.

По окончании тренировки подведены итоги, проведен инструктаж работников ЖКС по действиям при пожаре. Стоит отметить, что противопожарные тренировки в жилищно-коммунальной службе №4 (г. Уссурийск) носят плановый характер и проводятся регулярно.

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