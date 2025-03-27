27.03.2025 (08:30)

Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ на Северском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ на Северском направлении

На Северском направлении специальной военной операции (СВО) артиллеристы 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, расположенные в лесополосах.

Обнаружение целей противника и корректировка огня артиллерии велась с помощью разведывательных дронов. В результате точных ударов пункты управления и специалисты, работавшие на них, были уничтожены.

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