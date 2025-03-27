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27.03.2025 (08:30)

Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ на Северском направлении

На Северском направлении специальной военной операции (СВО) артиллеристы 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, расположенные в лесополосах.

Обнаружение целей противника и корректировка огня артиллерии велась с помощью разведывательных дронов. В результате точных ударов пункты управления и специалисты, работавшие на них, были уничтожены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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