27.03.2025 (08:30)
Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ на Северском направлении
На Северском направлении специальной военной операции (СВО) артиллеристы 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, расположенные в лесополосах.
Обнаружение целей противника и корректировка огня артиллерии велась с помощью разведывательных дронов. В результате точных ударов пункты управления и специалисты, работавшие на них, были уничтожены.
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